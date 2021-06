Québec investira 10 M$ pour soutenir les familles d'accueil

Les familles qui accueillent des enfants de la DPJ seront dorénavant mieux soutenues.

TVA Sherbrooke a appris que Québec va injecter 10 millions de dollars pour les aider à soutenir et encadrer ces jeunes qui parfois ont des besoins bien spécifiques, mais qui n'ont pas toujours les ressources nécessaires. Le ministre Lionel Carmant en fera l'annonce aujourd'hui.

Pour y arriver, Québec compte dédier davantage de personnel pour aider ces familles et ces jeunes. Il devra également améliorer les services qui leur sont offerts et redorer le rôle de ces familles, pour espérer en attirer d'autres.

Depuis le décès de la fillette de Granby en avril 2019, le nombre de signalements à la DPJ est en hausse constante. Résultat: de plus en plus de jeunes doivent être pris en charge par la DPJ et parfois, doivent être placés en famille d'accueil. Or, il en manque un peu partout au Québec.

Rappelons que les travaux de la Commission Laurent avaient fait état de familles et d'intervenants en détresse par manque de services de qualité d'un côté, et par manque de temps et par épuisement de l'autre.

Rien pour les familles d'accueil de proximité en attente d'accréditation

Alors que Québec dit vouloir mieux soutenir les familles d'accueil, rien n'est prévu dans cette enveloppe de 10M$ pour les centaines de familles d'accueil de proximité au Québec qui attendent toujours d'être reconnues par la DPJ.

Des familles à qui la DPJ a confié un enfant d'un membre de la famille proche, mais sans lui attribuer une aide financière. En Estrie, on en compte actuellement 63.

Comme ça peut prendre jusqu'à 6 mois, et parfois plus, avant d'être accréditées, ces familles n'ont d'autres choix que de s'endetter.

Elles ne peuvent pas percevoir de prestation du Régime québécois d'assurance parentale, le RQAP, puisqu'elles ne sont pas les parentes biologiques ou adoptifs de l'enfant.

Des discussions seraient toujours en cours entre le gouvernement et le syndicat des familles d'accueil pour tenter de trouver une solution à ce problème.