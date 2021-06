Région de Québec: autre bilan positif et appel aux vaccins chez les 18-34 ans

Les jours se suivent et commencent à se ressembler quand on regarde le bilan Covid de la grande région de Québec. Et c’est tant mieux! La Capitale-Nationale ne comptait mercredi que 15 nouveaux cas alors que sa voisine de la Rive-Sud en enregistre 28.

Les 15 nouvelles infections à Québec représentent tout de même une légère hausse en comparaison avec les 9 de la veille, mais le tout demeure bien acceptable. Pour une autre journée, la région ne compte aucun décès.

Du côté des hôpitaux, on compte actuellement 25 patients occupant des lits Covid, dont 3 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 1er juin 2021 (l’évolution en 24 heures)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 2 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 5 (-1)



Soins intensifs : 1 (-1)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 15 (-)



Soins intensifs : 2 (-)

Légère hausse des hospitalisations en Chaudière-Appalaches

Sur la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches ajoute mercredi 28 nouveaux cas à son bilan, en plus d’un nouveau décès.

La petite ombre au tableau régional se situe du côté des hôpitaux, où l’on note une légère hausse de deux patients en 24 heures. 26 personnes sont actuellement hospitalisées, soit plus que dans la région de la Capitale-Nationale.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 1er juin 2021 (l’évolution en 24 heures)

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 15 (+1)



Soins intensifs : 5 (-)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 6 (+1)



Soins intensifs : 0 (-)

Appel à la vaccination

Malgré ces chiffres encourageants, la santé publique régionale continue de marteler que la vaccination est la priorité numéro 1 pour parvenir à sortir de la crise. Mercredi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale insiste sur la participation des jeunes en invitant les 18-34 ans toujours pas vaccinés à recevoir leur première dose rapidement. Il en resterait environ 9000 pour atteindre l’objectif de 75% dans ces tranches d’âge.

«Nous lançons un appel aux 9000 personnes de 18 à 35 ans qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin. C'est le temps de le faire, avant que l'administration de la 2e commence», insiste Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSS.

Du sans rendez-vous sera offert de jour comme de soir à ExpoCité jusqu’à dimanche et 1000 doses sont aussi disponibles jusqu’à 21h mercredi à l’Université Laval. «Il n'y a pas d'attente. Il s'agit de prévoir 30 minutes dans son horaire et c'est réglé», précise le CIUSSS.

Vaccins à l’auto

De la vaccination, à l’auto, en moto ou à vélo, sur rendez-vous, aura aussi lieu au PEPS de l’Université Laval ce weekend et la fin de semaine du 12-13 juin. L’opération aura lieu dans le stationnement intérieur du centre sportif et les rendez-vous sont disponibles sur ClicSanté.

«On fait ça en famille! Les personnes d’une même bulle familiale peuvent être à bord du même véhicule. Et pas de salle d'attente avec tout le monde! Les gens n’ont pas besoin de sortir de leur automobile. C’est la vaccination dans le confort de son véhicule», assure la direction de la vaccination.

