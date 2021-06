Saguenay: la caserne de pompiers du secteur Chicoutimi-Nord est souvent laissée à découvert

La caserne de pompiers du secteur Chicoutimi-Nord, à Saguenay, est-elle trop souvent laissée à découvert?

Un élu de Saguenay, Marc Pettersen, et un candidat aux prochaines élections, Mario Gagnon, ont lancé une pétition pour éviter que cette caserne se retrouve sans pompiers.

Mario Gagnon, maintenant à la retraite, a été pompier à la caserne de Chicoutimi-Nord pendant 15 ans. Il se souvient des occasions où toute son équipe devait aller assurer une couverture dans un autre secteur de Saguenay.

«On partait à 7 h 15 ici. On s'en allait à Jonquière, à La Baie, à Arvida et on revenait à 17 h. Toute la semaine, il n'y avait personne. Vous allez me dire, on gère le risque. C'est vrai. On a été chanceux à date. Il y a eu plusieurs appels où on a passé proche. Je l'ai vécu. Il ne faut pas attendre que ça arrive», a-t-il dit à TVA Nouvelles mercredi.

Le nord, c'est la caserne satellite. Aussitôt que l'une des quatre autres casernes de Saguenay est à découvert, c'est Chicoutimi-Nord vient en relève, laissant son édifice vide.

«Ce n'est pas vrai que c'est toujours la caserne Nord qui doit aller couvrir à La Baie, à Jonquière ou à Arvida. Eux autres, ils ne sont jamais a découvert, mais nous autres, on est 25 à 30 % du temps à découvert. C'est inacceptable pour les citoyens», a ajouté le conseiller municipal et autre responsable de cette pétition, Marc Pettersen, qui compte déposer le document au conseil en juillet.

Mercredi, en cinq heures passées à l'entrée d'un supermarché de Chicoutimi, situé en face de la caserne nord, près de 200 signatures ont été récoltées.

Les deux hommes dénoncent aussi que des pompiers en formation à Chicoutimi-Nord ne répondent pas à un premier appel.

«La caserne Nord ne devrait pas être à découvert. Jamais, estime Mario Gagnon. Qu'on fasse rentrer des temporaires pour couvrir les secteurs et ceux du nord reviendront à la caserne pour couvrir le territoire.»

Au cours des dernières années, Marc Pettersen affirme avoir tenté à plusieurs reprises de convaincre la machine municipale de l’importance de régler ce problème.

«Ça devrait être nous, les conseillers municipaux, qui devraient décider pour la sécurité des citoyens et non pas un papier qui dit qu'on respecte le schéma de couverture de risque. L'important, pour nos citoyens, c'est d'être en sécurité 100 % du temps. Nos pompiers ne sont pas là. Je pense que les gens de la rive nord ont le même droit à la sécurité que tout le monde.»

La pétition réclame également la construction d’une nouvelle caserne satellite au coin des boulevards Talbot et du Royaume afin de mieux couvrir le secteur de Laterrière et de contourner le jeu de chaise musicale entre les casernes de Saguenay.

À la Ville, personne n'a voulu réagir. La mairesse Josée Néron a orienté notre demande vers le président de la Commission de la sécurité publique, Kevin Armstrong. Il a préféré ne pas commenter tout comme le directeur du Service des incendies, Carol Girard, qui, lui, dit ne pas vouloir faire de la politique.