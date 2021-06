Saguenay: le parc de la Rivière-aux-Sables bientôt en chantier

Le projet de réaménagement du parc de la Rivière-aux-Sables, attendu depuis des années dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay, deviendra très bientôt réalité.

Les travaux de réaménagement vont s'amorcer dans les prochains jours vont s'échelonner jusqu'à la mi-juillet.

La première phase consistera à la démolition de deux anciens bâtiments de la Maison de quartier ainsi que d'un immeuble à logements pour faire place à un espace vert.

«Dans ce secteur-ci, on aura un aménagement de parc un peu plus conventionnel, avec du mobilier, une ambiance un peu plus relax. Ce qui va nous permettre aussi d'avoir une ouverture envers notre église, envers notre [rue] St-Dominique», a expliqué le conseiller municipal Kevin Armstrong, lors d'une visite des lieux.

Des travaux de réaménagement seront réalisés tout le long de la rivière. L'objectif est de donner aux citoyens un meilleur accès au cours d'eau.

«Il y a, entre autres, des avancées, des espèces de petits belvédères. Ceux-là vont être reconfigurés pour que les gens aient vraiment une vue sur la rivière qui est le joyau, le cœur... Il va aussi y avoir beaucoup d'amour qui va être donné au niveau de l'horticulture, des lampadaires, de l'éclairage», a ajouté le conseiller.

Déménagement des jeux d'eau

L'autre changement majeur que l'on pourra observer sera dans le secteur actuel des jeux d'eau.

«Ici, ça va vraiment être réaménagé, verdi. On va remettre du gazon, de la végétation, beaucoup d'éclairage pour que ce secteur-là soit utilisé entre autres pour des grands événements», a indiqué M. Armstrong.

L'aire d'amusement sera donc relocalisée. De nouveaux jets d'eau, d'immenses modules de jeux, des parcours pour enfants et même un bloc d'escalade seront installés de l'autre côté du pavillon Nikitoutagan.

Les enfants auront beaucoup plus d'espace pour s'amuser. Les travaux dans ce secteur vont commencer au début du mois d'août au lendemain du Festival international des arts de la marionnette.

Selon la présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour, le chantier aurait pu débuter avant, mais la Ville a préféré attendre. «Dans l'incertitude de la COVID déjà, qui fragilisait nos organisations, on a décidé de faire les travaux après, dû au fait que Jonquière en musique et Festival des arts de la marionnette seront sur notre terrain», a-t-elle dit.

Par ailleurs, les conseillers municipaux de Jonquière souhaitent que la gestion et l'entretien du parc soient éventuellement transférés à un organisme à but non lucratif, comme c'est le cas au parc Rivière-du-Moulin dans l'arrondissement de Chicoutimi.

Les investissements au parc de la Rivière-aux-Sables devraient atteindre les 5 millions $ cette année. Ce qui comprend l'achat et la démolition des bâtiments de la Maison de quartier.