Sports Experts: le plus grand magasin d’articles de sport au pays à Québec

Sports Experts ouvrira le plus grand magasin d’articles de sport à travers le pays dans le centre commercial Laurier Québec, à Québec, soutiennent les responsables de ce projet. Un investissement de 10 millions $.

D’une superficie d’environ 83 500 pieds carrés sur deux étages, la boutique occupera une partie des anciens locaux de Sears. Si tout va bien, le magasin devrait accueillir ses premiers clients en novembre prochain.

«Ce qui va faire déplacer la clientèle dans les magasins, c’est l’offre de produits. Sur le Web, les gens sont capables de voir des milliers de produits. Ils doivent également avoir une offre dans les magasins», répond au Journal Martin Boucher, PDG de Groupe Boucher Sports, qui possède 29 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère et L’Entrepôt du Hockey.

L’enseigne Sports Experts est présente à Laurier Québec depuis une quarantaine d’années. Il s’agit d’un déménagement qui était dans les cartons bien avant la pandémie. L’entente s’est toutefois conclue en 2020.

Environ 50 emplois seront créés. La boutique, qui aura «le plus grand mur de chaussures au Canada avec plus de 1000 modèles», comptera un total de 175 salariés. Le magasin possédera également une chambre froide pour tester les manteaux, 200 images leds ainsi qu’une courte piste de course.

Photo courtoisie

La direction concède devoir composer avec le défi d’approvisionnement pour la marchandise et la hausse du prix des matériaux de construction qui a fait bondir la facture de ce projet entre «20 % et 30 %».

«C’est un challenge», souligne M. Boucher, dont l’organisation compte plus de 900 travailleurs. «Pour nous, la brique et le mortier sont toutefois encore très importants. On mise sur une approche omnicanale. (...) Au service-client, il va avoir, par exemple, des ordinateurs pour que les consommateurs puissent faire des achats sur Internet», avance l’homme d’affaires.

Ce printemps, le Groupe Boucher Sports a aussi ouvert un nouveau magasin à La Pocatière. L’entreprise construit également, actuellement, une succursale L’Entrepôt du Hockey à Victoriaville. D’ici la fin 2022, la direction prévoit annoncer deux autres projets, dont une acquisition.

Autres enseignes

Du côté d’Ivanhoé Cambridge, propriétaire de Laurier Québec, ce nouveau Sports Experts permet au bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec de combler une importante portion de l’ancien local de Sears, qui était d’une superficie de 150 000 pieds carrés sur deux étages.

Photo Ivanhoé Cambridge

Ces derniers mois, malgré la pandémie, Laurier Québec a également attiré dans ses murs la Caisse Desjardins de Sainte-Foy et le détaillant Winners. Le propriétaire prévoit aussi aménager, prochainement, dans cette section du centre commercial un espace «détente et d’échanges» avec des cafés.

En 2018, la direction de Laurier Québec avait annoncé des investissements de 60 millions $ visant notamment à rénover les aires communes et à améliorer l’expérience de magasinage dans le centre commercial. En 2016, 18 millions $ avaient été injectés pour revigorer l’aire de restauration.

Photo Ivanhoé Cambridge

Pour les prochaines années, d’autres projets sont dans les cartons pour Laurier Québec. En avril, Le Journal écrivait qu’un mégachantier immobilier de plus de 100 millions $ pourrait être réalisé sur les stationnements.

Ivanhoé Cambridge a eu plusieurs discussions avec le promoteur Douville, Moffet & associés visant la construction de tours de 13 et 21 étages.

Entre «1000 et 1500 unités» pourraient sortir de terre d’ici 10 ans. Plusieurs scénarios sont sur la table, soit des espaces commerciaux, à bureaux, des unités résidentielles, une résidence pour personnes âgées et un hôtel.

Ivanhoé Cambridge a réitéré, mercredi, qu’il n’y a pas de discussion concernant la vente de Laurier Québec et Place Ste-Foy. Le Groupe Mach a récemment affirmé avoir de l’intérêt pour ces deux centres commerciaux.