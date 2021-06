Trophée Ted-Lindsay: les finalistes connus

Les attaquants de renom Auston Matthews, Sidney Crosby et Connor McDavid sont les trois finalistes au trophée Ted-Lindsay cette année, a annoncé mercredi l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH).

L'honneur individuel est accordé au joueur par excellence de la ligue selon ses pairs. L’identité du récipiendaire sera dévoilée durant la finale de la coupe Stanley.

Capitaine des Penguins de Pittsburgh, Crosby vise ce prix pour la quatrième fois de sa carrière et pourrait ainsi rejoindre Mario Lemieux et Wayne Gretzky. Le célèbre numéro 87 a aidé les siens à terminer au premier rang de la section Est, ayant récolté 24 buts et 38 mentions d’aide pour 62 points en 55 rencontres. Le vétéran de 33 ans s’est aussi distingué avec 676 mises au jeu gagnées, le troisième plus haut total du circuit Bettman.

Son vis-à-vis des Oilers d’Edmonton McDavid pourrait l’obtenir une troisième fois; il avait été choisi en 2016-2017 et 2017-2018. Il a joué les 56 matchs des siens qui ont pris le deuxième échelon de la division Nord. L’attaquant a inscrit 105 points, en route vers le troisième trophée Art-Ross de sa carrière. Il a aussi réalisé 33 performances d’au moins deux points et a enfilé l’aiguille 33 fois. S’il reçoit la faveur de ses homologues, il succédera à son coéquipier Leon Draisaitl comme vainqueur.

Pour sa part, Matthews (Maple Leafs de Toronto) n’avait jamais fait partie des finalistes avant maintenant. Il a empoché le trophée Maurice-Richard en vertu de ses 41 filets, huit de plus que ses plus proches poursuivants. L’athlète de 23 ans a accumulé 66 points en 52 sorties, dominant la Ligue nationale avec 12 buts décisifs et 222 tirs. Il pourrait devenir le premier Leaf et le deuxième Américain de l’histoire à mettre la main sur le prix.