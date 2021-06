Un vote de confiance envers Jérémy Lauzon

Victime d’un mauvais bond ayant mené au but des Islanders de New York en prolongation lors du deuxième match de la série lundi, le défenseur québécois Jérémy Lauzon, des Bruins de Boston, continue de jouir de la pleine confiance de l’entraîneur Bruce Cassidy.

• À lire aussi: Tuukka Rask est amoché, mais devrait être en poste

• À lire aussi: Les Islanders répliquent aux Bruins

Interrogé sur Lauzon mercredi, Cassidy s’est rapidement porté à la défense du jeune homme de 24 ans originaire de Val-d’Or. Il a confirmé du même souffle que Lauzon serait bel et bien en uniforme pour les Bruins, jeudi, pour la troisième rencontre.

«C’est un garçon confiant et si on le regarde, on voit qu’il essaie des jeux, plus que la plupart des jeunes ayant son niveau d’expérience, a décrit Cassidy. Je ne m’inquiète pas par rapport à ça. Je crois que le message à envoyer à Jérémy présentement est de regarder en avant. Nous sommes tous rendus au match numéro 3. La deuxième partie est terminée.»

Question de rappeler les faits, Lauzon avait conservé la rondelle dans le territoire offensif à la ligne bleue avant de l’envoyer de l’autre côté de la patinoire. Or, l’objet noir a malencontreusement touché le patin d’un coéquipier pour ensuite se retrouver directement sur le bâton de Casey Cizikas, alors en position de profiter d’une échappée. Cizikas n’allait pas manquer une telle occasion en prolongation, Lauzon fracassant ensuite violemment son bâton sur le but des siens en signe de frustration.

«Tu dois demeurer fidèle à ton identité, a poursuivi Cassidy, en poursuivant ses conseils à Lauzon devant les médias. En termes simples, tu dois être le meilleur possible pour garder la rondelle hors de notre filet. C’est ton rôle premier, c’est ce en quoi tu es bon et c’est la raison pour laquelle tu as accédé à la Ligue nationale de hockey.»

«On va continuer de travailler avec lui et l’encourager, a aussi noté l’entraîneur. C’est un bon jeune. Il sera de la formation jeudi soir et on espère qu’il nous aidera à gagner.»

Rask en forme?

Parmi les autres joueurs des Bruins, le gardien Tuukka Rask semble avoir inquiété certains journalistes de Boston. Plusieurs ont noté qu’il semblait parfois lent à se relever.

«Il est correct, a assuré Cassidy. Tuukka était prêt pour chaque match de la série. Il n’y a pas de problème ici. Je pense qu’il a peut-être mal ici et là, comme beaucoup d’autres gars dans l’équipe, mais il est prêt à jouer. Il a participé à l’entraînement complet aujourd’hui (mercredi) et il sera devant le filet jeudi soir.»

À propos des joueurs blessés, les Bruins pourraient profiter du retour au jeu de l’attaquant Craig Smith, lui qui avait raté le dernier match en raison d’une blessure au bas du corps. Son cas demeure incertain.