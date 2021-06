PAQUET, Dominic



Évoquer ce dernier printemps, c'est non seulement faire référence au début de la pandémie encore en vigueur, mais surtout nous rappeler la dernière visite de Dominic à notre résidence de Saint- Agapit, le 18 mai 2020, et la randonnée dans le sentier de la rivière Noire, qui nous a permis de mieux connaître ses projets de camping pour l'été à venir. Quelle ne fût pas notre surprise d'apprendre la triste nouvelle de son décès, quelques semaines plus tard, soit le 6 juin 2020. Dominic n'avait que 40 ans. Sa mère Patricia Bouchard était décédée, elle aussi, à l'âge de 40 ans, 10 jours après la naissance de Dominic. Une mort causée par des problèmes cardiaques.puis au dépôt de l'urne de Dominic dans le lot familial au cimetière de Saint-Agapit. Mille mercis à toutes celles et tous ceux qui ont eu l'occasion de nous accompagner et de nous réconforter en ces moments difficiles.Ses parents Françoise Moreau et Lucien Paquet, ainsi que son frère unique Martin Paquet.