DEMERS, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Benoit Demers époux de dame Solange Langlois. Il était le fils de feu monsieur Armand Demers et de feu dame Cécile Turgeon. Natif de Saint-Gilles de Lotbinière, il demeurait à Lévis (secteur Saint-Étienne).Les funérailles ont été confiées àIl laisse dans le deuil, sa tendre épouse Solange, ses enfants: Mario (Sophie Xie), Christiane (Guy Gravel), Daniel, Guylaine (Gaétan Gourde), Chantal (Daniel Roberge) et Angèle; ses dix petits-enfants: Junior (Alycia Ouellet), Jolyane (Rémi Lepage), Kassandra, Pascal, Ian, Pier- Olivier, Brandon, Joanie (Alexandre Lemieux), Stéphanie, (Raphaël Ouellet), Dennis ainsi que ses quatre arrière-petit-enfants: Hayden, Émile, Livia et Léo. Il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère de la famille Demers, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC situé au 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8 ou à Diabète Québec situé au 500-3750, boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H2A 9Z9.