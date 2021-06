CÔTÉ, Monique Croteau



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 24 mai 2021, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Monique Croteau, autrefois de St-Apollinaire, épouse de feu monsieur Philippe Côté. Elle était la fille de feu Gédéon Croteau et de feu Marie-Anne Côté. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Robert, Raynald (Sylvie Therrien), Claude (Sylvie Mercier), René, Hélène (René Laterreur) et Sylvain; ses petits-enfants : Julie, Karine (David Lajeunesse Robert), feu Keven, Mathieu, Mélissa (Philippe Pelchat), Michaël (Émilie), Sabrina (Dominic Bourbonnais), Sarah et ses 8 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Henri Croteau, feu Raymond Croteau, feu Rita Croteau, Cécile Croteau (feu Hervé Lafleur), Lucienne Croteau (feu Maurice Faguy), feu Gérard Croteau, Julienne Croteau (feu Henri Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Thérèse Côté (feu Hervé Blouin), Yvette Côté (feu Fernand Gingras), Gérard Côté (feu Cécile Jodoin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire