DROUIN, Jeanne d'Arc Cyr



Au CHUL de Québec, le 12 mai 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Cyr, épouse de feu M. André Drouin. Elle demeurait à Saint-Elzéar.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Roland Croteau), Michel (Lucille Vachon), Serge (Christine Beaudoin) et Sylvie (Gene Moran); ses petits-enfants: Andrée (Jean-François Pineault), Anne (Marc Pouliot), Gabrielle (Yannick Couture), Vincent, Jérôme, Tessa, Krystel (Ian Légaré), Maxime (Chanel Lafrance) et Jason; ses arrière-petits-enfants: Guillaume, Ann-Sophie, Alycia, Audrey, Livia, Liam, Sonny, Lydia, Ariel, Bella, Émy et Alexi; ses frères et soeurs: feu Noëlla (feu Rosario Perreault), Hector (feu Maria Grenier), feu Clément (Thérèse Grenier), Robert (feu Rollande Lessard, feu Nicole Asselin) et Lily (Lionel Berthiaume); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Jean-Paul (feu Claire Vadeboncoeur), feu Dominique, feu Thérèse (feu Rosaire Grenier, feu Paul-Eugène Gagné), Chantal (feu Gonzague Gilbert), feu Guy (feu Rose-Aline Vachon), Céline (feu Benoît Grenier), Arthur (Jeannine Gilbert) et Jacqueline (feu Jean Vézina). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls, Jacques Perreault et Denis Drouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Dons suggérés: Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus; Fabrique de Saint-Elzéar; https://smdj.ca/financement-cva