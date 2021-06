NADEAU, Michel



À sa résidence, entouré des siens, est décédé le 5 mai 2020 à l'âge de 77 ans et 11 mois monsieur Michel Nadeau, fils de feu Joseph Nadeau et de feu Hélène Arcand. Il laisse dans le deuil, son épouse Docile Thibodeau, sa fille Sandra (Roger Douville), son fils Martin (Julie Proulx) et ses petits-enfants adorés: Nicolas et Tristan Douville, Émile, feu Charles-Édouard, Béatrice, Clémence et Étienne Nadeau. Il était le frère de: feu Jeannine (feu Antoine Beaulieu), feu Marielle (feu Jean-Yves Vézina), feu Maurice (feu Louise Lemay et feu Bernise Langlois), feu Paul, Diane (Florent Marcotte). Il était également le beau-frère de Paulin (Nicole Garneau), feu Hugues (Madeleine Rochette (Jean-Pierre Julien)), Ulric (Lynda St-Hilaire), Jacques (Lisette Anderson), Dany (Carole Marcotte). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.et de là au cimetière paroissial de Portneuf sous la direction de la