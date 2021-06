ARIAL, Georgette Parent



Au CHSLD St-Jean-Eudes, le 28 mai 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Georgette Parent, épouse de feu monsieur Lucien Arial. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à la maisonMadame Parent laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Raymond Levasseur) et Serge; ses petits-enfants: Maxime Dubuc (Mélissa Guay-Plamondon), Simon Dubuc et Émilie Arial (Keven Bernard); ses arrière-petits-enfants: Maïka et Léticia Dubuc; ses frères et sœurs: Roland (feu Olivette Arial) et Madeleine (Bernard Blouin); ses belles-sœurs de la famille Arial: Murielle (feu Gaston Genest), Claudette (feu Michel Ruelland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD St-Jean-Eudes pour leur dévouement et les bons soins prodigués.