BARIL, Monique



À son domicile, le 21 mai 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Monique Baril, épouse de monsieur Denis Dussault. Née à Québec le 1er octobre 1953, elle était la fille de feu dame Fernande Miville- Deschênes et de feu monsieur André Baril. Elle demeurait à Québec arr. Beauport.Outre son époux, madame Baril laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève (Daryus Longtin); ses petits-enfants: Éliot et Olivier; ses sœurs: Jocelyne (Rosaire), Diane (Hervé), Sylvie (Simon); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Dussault: feu André (Lorraine), feu Fernande (feu Luger), feu Yvette (feu Gaston), feu Jacques (Denise), feu Denise (feu Rosaire), Jean-Yves (Lise), Monique; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de