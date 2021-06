ROBIN, Laurent



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 19 mai 2021, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédé monsieur Laurent Robin, époux de madame Denise Martin. Il était le fils de feu monsieur Philippe Robin et de feu dame Albertine Chabot. Il demeurait à Montmagny.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny ultérieurement. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses enfants: Stéphane (Isabelle Cloutier), Nadine; sa petite-fille Mélanie, ses frères et sœurs: feu Fernand (Monique Beaumont), feu Lucien (Yolande Caron), Rachel (Gervais Bégin), Cécile (Jacques Fournier), Angéla (feu André Fournier), feu Martin (Lise Clavet), Louis-Jacques (Laurette Bossé), Jean-Charles (feu Lise Marceau), Monique (Lucien Bossé), Marcel (Thérèse Fournier), Clémence-Anne (Claude Paré), Raymonde (Réjean Coulombe), Lucille; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Paul-Émile (feu Cécile Hamel), feu Albert (feu Jeanne d'Arc Clavet),feu Jean (feu Yolande Gauthier), feu Madeleine (feu Jules Gaudreau, feu Georges Létourneau), feu Réjeanne (feu Fernand Fortin), feu Denis (Émilienne Forgues), Clément (Jacqueline Marois); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence des Bâtisseurs (Mgr Deschênes), du Centre d'Hébergement et du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la