MATHIEU, Micheline



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 26 mai 2021, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédée madame Micheline Mathieu, épouse de monsieur Michel Thivierge, fille de feu madame Estelle Thivierge et de feu monsieur Maurice Mathieu. Elle demeurait à Charlesbourg.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Michel, son fils Sylvain (Christine Duguay); ses petits-enfants adorés: Catherine et Frédéric; ses frères et sœurs: Françoise (Paul-Henri Bureau), Raymonde (feu Marcel Gauvin), Pierrette (feu Gérard Gagnon), André (feu Marie-Luce Leblanc), Laurette, Jean-Guy et Hélène (Denis Laliberté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thivierge; son filleul Frédéric Thivierge; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'IUCPQ pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.