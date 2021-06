NOLIN, André



À la Résidence Côté Jardins, le 27 mai 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur André Nolin, fils de feu dame Marie-Marthe Bernier et feu monsieur Jean-Paul Nolin. Il demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie et son fils Michael (Kim Bartlett); ses petits-enfants : Mayson et Everly; ses frères et sa sœur : Guy (feu Céline Bédard), Marc (Denise Rousseau), Paul (Marie Delisle), Jean (Marie-Josée Drolet), Marcel et Claire (Daniel Renaud), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Côté Jardins qui ont su apporter d'excellents soins en tout temps.