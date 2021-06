BOLDUC, Marcel



À Québec, le 5 mai 2021, à l'âge de 83 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Marcel Bolduc, époux de Mme Monique Bourdeau. Fils de feu Héracleus Bolduc et de feu Albertine Tremblay, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Mélanie Gendron), Stéphane (Dominique Pouliot) et Sylvain (France Bonenfant); ses petits-enfants: Kenny, Samuel, Alexandre, Mathis et Zachary; sa soeur feu Pierrette (feu René Dionne); ainsi que ses belles-soeurs de la famille Bourdeau: Nicole (feu Michel Lemieux), Sylvie (feu Tom Picard) et Jacques Blouin (Suzie Nadeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances sous invitation seulement au:de 13h à 14h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité d'oncologie de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Bolduc. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Bolduc, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com.