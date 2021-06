RUEL, Germaine



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 4 mai 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Germaine Ruel, épouse de feu monsieur Robert D'Anjou, fille de feu madame Florida Bell et de feu monsieur Eugene Ruel. Elle demeurait à Val-Bélair, Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le même jour. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Serge (Marjolaine Therriault), Ginette (Réjean Chabot), Régis (Lise Nadeau), feu Réjean, Daniel (Louise Drolet), André, Claude, Ghislain (Josée Pagé) et Marie-Josée; sa sœur: Marthe (feu Georges Raymond); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille D'Anjou: Marius (Christine Boutet), Joseph (Diane Duchesne), feu Gérard (Maureen White), feu Benjamin (Alice Desmeules), feu Fernand (Claudia Gignac) et feu Gaétan (Hugette Roberge); ses quatorze petits-enfants, de nombreux arrière-petits-enfants ainsi que neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel de direction et du 4e étage pour son dévouement et les soins apportés à notre mère. De là-haut elle vous fait sûrement un petit salut de la main et vous envoie un bizou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca.