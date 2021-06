SMALL, Lillian



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 24 mai 2021, à l'âge de 103 ans et 1 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Lillian Small, épouse de feu Robert Roy, mère de feu Claude Roy et de feu Alain Roy. Elle était native et fière résidente de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gerald et Nancy (Richard Beaurivage); ses petits-enfants: Mario (Josée Saindon), Yves (Élisabeth Couture), Marie-Andrée (Mathieu Trépanier), Caroline (Marc-André Godbout) et Steven; ses arrière-petits-enfants: Juliette, Mathilde, Sarah et Thomas; plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel extrêmement dévoué du CHSLD de Saint-Flavien.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur.