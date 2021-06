GRAND'MAISON

Cécile Lévesque



À son chalet de Rivière-Ouelle, le 31 mai 2021, est décédée à l'âge de 91 ans et 8 mois, dame Cécile Lévesque épouse de feu docteur Réginald Grand'Maison. Elle était la fille de feu Joseph Lévesque et de feu Marie-Louise Migneault. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Femme engagée dans son milieu, pendant près de 70 ans elle a charmé la population de la région de sa voix de soprano. Peu de messes, de funérailles et de mariages ont été célébrés sans sa présence.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Annie Le Toullec), Louise, Nicole (Jean-Claude Savoie), Marie (Mario Leclerc), Anne (André Charest); ses petits-enfants: Gabrielle (François-Xavier Blanchet), Nicolas (Sandra Lins), Emilie Anne, Marie Raphaëlle et ses arrière-petits- enfants: Mathias, Eva et Milo. Elle était la sœur de: feu Maurice (Ida Morin), feu Marcel (Madeleine Lévesque), feu Laurette (feu Rémi Landry), Lucille (feu Raymond Lévesque), feu Marthe (feu André Caron), feu Carmelle (Yves Rouleau), feu Claude, feu Monique (Guy Renaud), Conrad (Pierrette Riendeau), Rémi (Solange Béliveau), feu Marie-Paule (Jean-Marie Landry), Wilfrid (Diane Cloutier). De la famille Grand'Maison, elle était la belle-sœur de: feu Père Harmel, feu Père Hervé, feu Père Roland (Pères Missionnaires d'Afrique), feu Gérard (feu Juliette Gagnon), feu Simone (feu Laurent Bérubé), feu Amable (feu Annette Chamberland), feu Raymond (feu Béatrice Lévesque), feu Jeanne-D'Arc (feu Gilbert Nadeau). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant et aidant du CLSC de La Pocatière, pour le soutien apporté à leur mère dans les derniers jours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation soins palliatifs André-Côté. Don en ligne: www.fondationandrecote.ca