SHIELDS, Pauline Corriveau



À l'hôpital St-Sacrement, le 8 mai 2021, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Pauline Corriveau. Épouse de feu monsieur Gérard Shields, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole et Claude (Louise Simard); sa sœur Laurette; son beau-frère Vincent Shields (feu Laura Morel) et sa belle-sœur Pierrette Miller (feu Roméo Shields) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier la Docteure Johanne Théoret et son équipe pour les bons soins prodigués à leur mère. Un remerciement spécial pour l'accompagnement spirituel et le réconfort apportés par le Père Jacques Letarte O.M.I. En respectant les mesures sanitaires, la famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30 ausuivi par l'inhumation au cimetière St-Charles.