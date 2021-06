BOUDREAULT, Cécile Villeneuve



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 mai 2021, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédée madame Cécile Villeneuve, épouse de feu monsieur Benoît Boudreault, fille de feu madame Alexandrine Lefebvre et de feu monsieur Gérard Villeneuve. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Annie, Sylvie (Jean-Marc Giroux); ses petits-enfants: Kathy (Bruno-Olivier Julien), Christophe (Béatrice Guillemette) et Ariana (Mathieu Couette); ses frères et sœurs: Raymond (feu Claire Dion), Jacqueline (Georges Parent). Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs décédés: feu Colette (feu Adrien Hains), feu Rodrigue (feu Brigitte Genest), feu Julien (feu Thérèse Drolet). Elle était la belle-sœur de (famille Boudreault): feu Geneviève (feu Jean-Guy Michaud), feu Marcelin (feu Jacqueline Blouin) et feu Catherine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Beaupré. Remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus qui l'a soignée et particulièrement au personnel de la résidence du Manoir Villebon qui ont bien pris soin d'elle.