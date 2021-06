SIMARD, Gaston



Au CHUL, le 12 avril 2021, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gaston Simard, époux de madame Françoise Marchand, fils de feu madame Cécile Tremblay et de feu monsieur Gérard Simard. Natif de Baie-Saint-Paul, il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Hélène (Alain Thibault); ses petites-fille : Chloé et Jade Thibault; ses soeurs: Géralda (feu Jean-Paul Simard) et Emma (feu René Tremblay); ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marchand et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de: feu Armand (feu Yvette Lavoie), feu Alphée (Renée Devost) et de feu Gérard Simard (feu Yolande Fortin). La famille tient à remercier les membres du personnel du CHUL de Québec pour leurs bons soins ainsi qu'à ses compagnons des Halles de Ste-Foy et des Jardins communautaires du Versant Nord pour leur amitié au cours des trente dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org