ROCHON, Jean-Marie



Au Centre d'hébergement Jardins du Haut Saint-Laurent, le 28 mai 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Rochon, époux de dame Aline Bourassa, fils de feu monsieur Joseph Rochon et de feu dame Olivine Jobin. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Aline; ses enfants: Denis (Élaine René), Lucie (feu Denis Légaré) et Micheline (Luc St-Cyr); ses petits-enfants: Stéphane et Antoine ainsi que leur mère Lucie Guérard, Jean-Maxime, Catherine, Charles-Éric, Laurence et leur conjoint(e); ses arrière-petits-fils: Olivier, Samuel, Charles, Philippe, William et Charles-Henri; ses frères: feu Paul-Émile (feu Claire Marois), feu Roland (feu Denise Bélanger) et feu Robert (feu Simone Cauchon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourassa ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant du Centre d'hébergement Jardins du Haut Saint-Laurent pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tel.: (418) 527-4294, https://www.societealzheimerdequebec.com/