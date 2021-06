GERVAIS, Justin



C'est avec une profonde tristesse que la famille de Justin vous annonce son décès, survenu le 21 mai 2021, à l'âge de 48 ans. Il était le fils de Ghislaine Breton et de Michel Gervais.La direction des funérailles a été confiée auOutre ses parents, Justin laisse pour pleurer sa perte, ses frères et sœurs: Rachel (Gregory Moskal), Marie-Claire (Êve-Catherine Desjardins), Paul, Guillaume (Marianne Makhlouf), Françoise (Christian Geissler); ses neveux et nièces: Marguerite, Adam, Augustine et Henri. Il quitte également plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec, Qc G1J 2G3 fondation@fondationcervo.com