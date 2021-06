FONTAINE, Joscelyne



À son domicile de Saint-Jean-Chrysostome, le 24 mai 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée dans son sommeil, Joscelyne Fontaine, épouse de Irenée Samson, fille de feu Marie-Reine Cadoret et de feu Théophile Fontaine. Outre son époux Irenée, elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs: Lise et Huguette; ses frères: Réjean, Gaétan (Diane) et Richard (Darquise); sa nièce Mathilde, ses neveux: Guillaume, Stéphane, Nicolas et Thomas; ses petites-nièces et petits-neveux: Emylie, Julia, Laurie, Évelyne, Victor, Jules, Damien, Elliot et une petite-fille qui arrivera bientôt; ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Samson: feu Jeannine, Huguette (feu Roland Rancourt), Nicole (feu Yvon Cantin), Roger (Réjeanne Roy), feu Pâquerette, Raymond (Hélène Hébert), Jean-Marc (Louisette Anctil), Olivette, Yves (feu Louisette Topping, Pierrette Cloutier), Gérard, Clermont (Claire Croteau) et leurs enfants: Lyne, feu Jérôme, Emmanuelle, Karine, Patrick, Sylvie, Frédéric, Christian, Nicolas, Alexandra, Véronique, Émilie et leurs enfants. Elle laisse également ses cousins et cousines des familles Fontaine et Cadoret, des amis(es) Céline Cantin, Lily Jolicoeur, Michel Naud et des collègues de travail de Postes Canada. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis.