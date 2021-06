Vous avez toujours rêvé de galoper sur la plage, comme dans les films, sur le dos d’un beau grand cheval blanc? Vous serez heureux d’apprendre que certains centres équestres du Québec offrent ce type de randonnées!

Bon, on ne vous garantit pas que votre monture sera blanche (ni que vous filerez sur le sable au grand galop si vous n’avez aucune expérience en équitation), mais vous vivrez assurément des moments inoubliables.

Voici 5 endroits où faire une balade à cheval sur la plage, au Québec:

Sur les plages de Sept-Îles, sur la Côte-Nord

Savez-vous que la région de Sept-Îles abrite un nombre impressionnant de plages sablonneuses, dont plusieurs avec des vues sur l’archipel du même nom? Le Ranch des Daltons , à Moisie, vous permettra de découvrir ces paysages uniques à cheval. L’entreprise emmène aussi les cavaliers en forêt, si vous préférez.

Sur la plage de Saint-Irénée, dans Charlevoix

Photo: Facebook / Les Écuries entre Monts et Marées / Alain Caron

Située près de La Malbaie, cette plage prend différentes allures au gré des marées et des saisons. Les Écuries Monts et Marées y proposent des balades d’une heure à dos de cheval ou des sorties de deux heures qui combinent berges et montagnes. Dans ce cas, vous verrez aussi les terres du Domaine Forget, consacré à la musique et aux arts.

Sur les plages sans fin des Îles-de-la-Madeleine



Sable blanc, falaises rouges, maisons colorées, mer à perte de vue... Difficile d’imaginer un décor plus invitant que celui des Îles-de-la-Madeleine pour une sortie équestre. La Crinière au vent , basée à Fatima, offre des balades à cheval qui se déroulent à la fois sur la plage, entre les dunes, dans l’eau et sur les caps. Wow!

Au bord du fjord du Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dans le charmant village de L’Anse-Saint-Jean, le Centre équestre des Plateaux vous guide à dos de cheval au creux du majestueux fjord du Saguenay. Durant la randonnée de 3h qui est proposée, vous pataugerez sur les rives du Saguenay et vous traverserez une rivière à saumon et un pont couvert historique.

Dans le parc national Forillon, en Gaspésie

Avec ses falaises et ses beaux rivages, le parc national Forillon est l’un des plus aimés de la province. On peut y camper, y randonner, y pêcher le maquereau, y observer les baleines et - oui! - y faire des promenades à cheval. Des randonnées équestres combinant forêt et plage sont offertes en été par l’entreprise le Domaine du Centaure, de Gaspé.

Informez-vous bien des dates d'ouverture et des règles en vigueur en raison de la COVID-19, ainsi que des changements possibles dans les services offerts.