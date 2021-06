JULIEN, Paul " Cheyenne "



Au CHUL, Québec, le 30 mai 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Paul Julien, conjoint de feu madame Francine Brunet, fils de feu monsieur Jacques Julien et de feu madame Marie-Paule Côté. Il demeurait à Donnacona. Selon ses volontés il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances. Il a été confié auMonsieur Julien laisse dans le deuil son fils Dominique (Mélanie Cayouette); ses petites-filles: Flavie et Aglaé Julien; son frère Claude (Diane Gagnon), ses soeurs: Jacqueline (Claude Ouellet) et Ghislaine (Jean Bédard); ainsi que tous les membres de la famille Brunet, ses oncles, tantes, ses nièces: Christine (Martin Gingras) et Annie Julien (Éric Genois); plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca