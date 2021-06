BRASSARD

Simone Chamberland



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 mai 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Simone Chamberland, épouse de feu J.-Lionel Brassard. Elle était la fille de feu Albina Lachance et de feu Alphonse Chamberland. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 10 juin 2021, de 18h à 20h,, de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: feu Michel Chamberland (Évelyne Pelletier), Denis Chamberland (Diane Nolin), France Chamberland (Jean-Marc Binet), Louise Chamberland (feu Daniel Fournier), Ginette Laliberté (Christian Beaurivage), Roger Laliberté (Claudette Leclerc), Jean Laliberté (Rosanne Nadeau), Guy Laliberté (Bianca Truchon), Danielle Chamberland (Jacques Michaud), Sylvie Chamberland (feu Alain Raymond), Lucie Chamberland (Gaston Plante), Pierre Chamberland, Josée Chamberland (Denis Moreau), François Chamberland (Louise Gagnon), Marie-Chantal Chamberland (Yves Bertrand), Renée Chamberland (François Faucher), Hélène Fortin (Jean-Pierre Gagnon), Suzanne Fortin (Michel Patry), Claude Chamberland (Francine Gaulin), Benoit Chamberland (Réjeanne Picard), Marc Chamberland (Francine Maranda), Martin Chamberland (Marie-Claude Bérubé), Bernard Chamberland (Lucie Dumont), Richard Chamberland (Lise Faucher), Johanne Chamberland (Mario Cadorette), Line Chamberland (Dany Picard), Pascal Chamberland (Christine Laroche), Manon Chamberland (Étienne Lavoie), Stéphane Chamberland (Isabelle Brisebois). Elle était la sœur de: feu René (feu Mariette Guay), feu Roger (feu Madeleine Beaudoin), feu Jeannette (feu Yvan Laliberté), feu Ludger (Jacqueline Giroux), feu Hervé (Lise Charlebois), feu Pierre (feu Marguerite Chamberland), feu Monique (feu Claude Fortin), feu Germain (Gilberte Forgues), feu Georges (Gisèle Gagnon), feu Benoit (Yolaine Thibault), feu André (Jeannette Blanchet et son conjoint Jacques Gagnon). Elle était la belle-sœur de Raymonde Guay (Guy Beaudoin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc) H1N 1C1. www.pq.poumon.ca