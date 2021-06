BÉLANGER, Adrien



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 27 mai 2021, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Adrien Bélanger, époux de dame Georgette Demers. Il était le fils d'Arthur Bélanger et de Marie-Anna Courcy. Il demeurait à Beauport.Il laisse dans le deuil, son épouse Georgette Demers, ses enfants: Denis Bélanger (Maryse Grondin) et Chantal Bélanger (Carl Gagnon), ses petits-enfants: David Bélanger (Marie-Claude Racine), Marie-Pier Bélanger (John Vaudreuil) et leur mère Chantal Ferland, Mélanie Gagnon (Francis Desnoyers) et Mikaël Gagnon, ses arrière- petits-enfants: Gabriel Bélanger et Matthew Vaudreuil, ses frères et sœurs: feu Adélard (feu Jacqueline Masse), feu Oscar (feu Gemma Thomassin), feu Thérèse (feu Dominique Bergeron), feu Patrick (feu Aline Binette), Doris (feu Maurice Dupuis), Jeannette (feu Armand Poliquin, Marcel Jolibois), feu Simone (feu Claude Maisonneuve), feu Corine (feu Roland Courcy), feu Gérard (Claire Taillon), Adrienne (feu Roland Dupuis), Clarida (Guy, Maisonneuve), Florestine (feu Félix Lord), Lucia (feu Claude Bergeron), Charles-Albert (Lise Binette), Jean-Paul (feu Lise Roger), Léon (Odette Jérôme), Lucille (Serge Beaumont), Pauline (feu Maurice Daigle, Jean-Paul Côté), Claire (Jacques Demers), Céline (feu Jacques Daigle), Diane (Mario Martineau), Louise (Réjean Godbout), Maryse et René (Carole Beauchemin), sa belle-mère feu Marie-Anna Martineau, la famille Côté: feu Georgette (feu Guy Allard), Fernand, Huguette (Paul-Emile Aubin), Monique, Gilles et Ghislaine, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers, feu Adélard (Ghislaine Cayer), feu Thérèse (feu Hébert Poirier), feu Luc (Pauline Desruisseaux), feu François (Marie-Reine Grégoire), feu René (Réjeanne Gingras), feu Claude (feu Marielle Fortier), feu Pierre (Lorraine Fillion), Pierrette (feu Guy Gosselin), feu Rosaire (feu Ghislaine Bernard), feu Hélène (Jean-Louis Grégoire) et Monique (Royal Messier), ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur Dr Kirouac et Dr Latouche ainsi que l'équipe de Martine Dubé des soins palliatifs du CLSC Québec-Nord pour les bons soins prodigués et l'attention particulière apportée à notre Papa par l'équipe du centre d'hébergement Charlesbourg et du Dr Dufour. Papa vous dit : Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous aime, soyez heureux. Ça va bien aller ! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-683-8666www.cancer.ca