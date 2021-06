GUILBAULT, Nicolas



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 24 mai 2021, à l'âge de 42 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Nicolas Guilbault conjoint de Mme Valérie Michaud. Fils de M. Yvan Guilbault et de Mme Christiane Bilodeau, il demeurait à Québec. Outre ses parents et sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère: Daniel (Karine Levasseur); sa nièce: Raphaëlle Guilbault Levasseur ainsi que sa marraine: Martine Bilodeau. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s et collègues. La famille recevra les condoléances sous invitation seulement aude 12h30 à 13h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don aux diabétiques de la ville de Québec (979 Avenue de Bourgogne, Québec, QC G1W 2L4). Pour rendre hommage à M. Guilbault, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com