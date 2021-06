FILLION, Dolorès



À Lévis, le 25 mai 2021, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédée madame Dolorès Fillion, fille de feu madame Berthe Lemieux et de feu monsieur Léopold Fillion. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son époux Gustave Gagnon, ses enfants: Jean (Sylvie Cayer), Paul (Nathalie Roy) et Lucie (Dominic Morin); ses petits-enfants: Audrey (Antoine St-Pierre), Frédéric (Mélissa Roy), Catherine (Charles Laliberté), Gabriel (Véronique Parisé), Louis-Félix, Philippe et Antoine; tous les membres des familles Fillion et Gagnon.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Un sincère merci à toutes les personnes qui, de proche ou de loin, ont prodigué prières, soins et accompagnement. Un merci particulier à la docteure Danièle Marceau, au docteur François-Yves Prévost et à madame Sandra Blier, infirmière. Dolorès a demandé de ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt de faire des dons à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, G1K 6M7, tél. : 418 524-2626, site web : www.gilleskegle.org.