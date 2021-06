DESCHÊNES LABERGE

Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mai 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Suzanne Deschênes, épouse de monsieur Réjean Laberge demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Fille de feu dame Pauline Bourgault et de feu monsieur Charles Deschênes, elle a habité dès son plus jeune âge chez sa tante et son oncle feu dame Marguerite Leclerc et de feu monsieur Silvio Deschênes qu'elle considérait aussi comme ses parents. Outre son époux Réjean, elle laisse dans le deuil ses fils: Martin (Louise Fournier) et Francis Laberge, (Annie Beauchemin); ses petites-filles adorées: Rose Laberge, Victoria et Laurie Anne Laberge. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Jean-Marc (Ghislaine Douville), feu Micheline (Gilles Gagné - Simone Bernier), Odette (Hervé Jean), feu André (Thérèse Lévesque), feu Jocelyne (feu Marcel Boulet), Lise (Robert Caron), feu Marielle (René Ouellette), Madeleine, Hervé (France Gamache), Martine (Denis Vivier) et Sylvain (Doris Demers); de la famille de feu Loretta et feu Germain Laberge, elle était la belle-sœur de Michel. Elle considérait vraiment beaucoup feu monsieur Jean-Guy Laberge (oncle de Réjean). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 https://www.fondationsantelislet.com/ ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1. https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/. Compte tenu des consignes sanitaires qui prévalent actuellement, une cérémonie commémorative aura lieu en présence des membres de la famille à la résidence funéraireDe la Durantaye et Filsde Saint-Jean-Port-Jolile samedi 5 juin 2021 à 14h. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles ".