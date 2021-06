RENAUD, André (Tom)



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 mai 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur André Renaud, époux de dame Christine Desrochers, fils de feu dame Marie-Claire Lachance et de feu monsieur Majella Renaud. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation.Les cendres seront déposées à une date ultérieure au Cimetière St-Félix de Cap Rouge. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, son fils, Carl (Anne-Marie Béland); ses deux petites-filles adorées: Dalya et Carlyann Renaud; son frère et ses sœurs: Madeleine (Marcel Plante), Gisèle, Diane (Wayne Ulwick), Lise (André Paquet), Francine (André Lebel), Denise (Claude Giroux), Alain (Diane Tardif) Bryanna Béland, fille de Anne-Marie Béland, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le CLSC Sillery, Ste-Foy, Cap-Rouge, ainsi que le personnel du 5e étage des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et leur écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc