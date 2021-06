FORTIN, Andrée



À son domicile, le 19 mai 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Andrée Fortin, épouse de feu monsieur Yves Godbout, fille de feu madame Berthe Lavoie et de feu monsieur Charles-Henri Fortin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Gaétane Pépin), François (Lucie Lefebvre), Louise (Marcel Bourgoin) et Ann (Claude Desrosiers); ses petits-enfants: Gabriel (Isabelle Lauzière), Audrey (Jean-Michel Laroche), Annick (Vincent Larouche), Geneviève (Dave Newashish), Pascal (Stéphanie Munger), Guillaume (Julia Harvey), Samuel (Camille Chainey) et Laurence; ses neuf arrière-petits-enfants ; ses frères et sœur: feu Georges (feu Yolande Ouellet), feu Madeleine (feu Jean-Marie Beaulieu), feu Roger (feu Marcelle Giguère), feu Guy (feu Lucienne Turcotte), feu Jean-Marie (feu Jeannine Godbout), feu Gilles (Irène Desjardins) et Bernard (frère dominicain); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godbout: Yolande (Marc Desroches), feu Jean (Yvette Pageau), Monique (Michel Légaré) et Percy (Louise Landry); ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite 3120-380 rue St-Antoine O, Montréal, Qc. H2Y 3X7.