PELCHAT, Diane Girard



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 11 janvier 2021, est décédée, à l'âge de 69 ans et 9 mois, madame Diane Girard, épouse de monsieur Gilles Pelchat. Elle était la fille de feu Léopold Girard et de feu Jeannette Rousseau. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc Pelchat (Nicole Denis), Suzie Pelchat (Sylvain Paré); ses petites-filles: Eve et Kim Paré; son petit-fils par alliance Cédrik Têtu Paré; sa filleule Karine Patry (Dany Giguère); sa soeur et son frère: Hélène Girard (feu Yvon Patry), feu Jean Girard; ses beaux-frères et belles-soeurs: Jacques Pelchat (Louise Fiset), André Pelchat (Suzanne Pelchat), Jean-Guy Pelchat (Hélène Thibault), feu Denise Pelchat (Marcel Ferland), feu Robert Pelchat (Louise Villeneuve), feu Micheline Pelchat, feu Pierrot Pelchat; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement de Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, 418 527-4294.