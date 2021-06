BUSSIÈRE, Estelle Mathieu



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 23 avril 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Estelle Mathieu, épouse de monsieur Alain Bussière. Née à St-Germain-de-Grantham le 27 novembre 1943, elle était la fille de feu dame Georgette Limoges et de feu monsieur Roger Mathieu. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Outre son époux Alain, madame Mathieu laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Richard Boily), Denis (Véronique Douillard); ses petits-enfants: Chantale, Jennifer, Maude, Simon; ses arrière-petits-enfants: Maëlle et Éthan; ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, Site: www.poumonquebec.ca/faire-un-don Téléphone: 1-800-295-8111. Les funérailles sont sous la direction de