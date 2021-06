ST-CYR, Yolande



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 26 mai 2021, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Yolande St-Cyr, épouse de feu monsieur Jean-Guy Lemelin, fille de feu madame Blanche Lower et de feu monsieur Wilfrid St-Cyr. Elle demeurait à Québec.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Louis (Marie-Claire Drolet); ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Charlesbourg ainsi que celui de la Maison Vilar pour les bons soins prodigués au cours de ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com, Site web: www.societealzheimerdequebec.com