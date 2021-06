GAULIN, Claude



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 6 juin 2020, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédé Monsieur Claude Gaulin, professeur retraité en Didactique des Mathématiques à la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université Laval. Il était le fils de feu Georges-Émile Gaulin et de feu Bertha Sylvain. Il demeurait auparavant à Sainte-Foy.Il laisse dans le deuil son amie de cœur Esther Pillar Grossi, ses sœurs et sa belle-soeur: Andrée (feu Claude Pâquet), Gisèle (Robert Robitaille), feu Jean-Pierre (Doris Lemieux), Francine (René Laquerre), Georgette (feu Gilles Drolet), Lucie (Guy Morin), Raymonde (Francine Collin), la famille Hudon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis tant au Québec qu'à l'international. Un merci spécial au personnel du CHSLD et à la Docteure Julie Lemay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à la Fondation de l'Université Laval. Site Web: www.societealzheimerdequebec.com. Site Web : www.ulaval.ca/fondation/donner/.La mise en niche suivra immédiatement après la cérémonie au Mausolée François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-De-Belmont situé au 701, ave Nérée-Tremblay, Québec (Qc) G1N 4R8.