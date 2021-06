MARCOUX, Monique



À son domicile, le 4 mai 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Monique Marcoux, épouse de monsieur Simon Morrisson. Née à Arthabaska le 27 juin 1944, elle était la fille de feu dame Amanda Côté et de feu monsieur Alfred Marcoux. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Simon, madame Marcoux laisse dans le deuil son beau-fils Éric Morrisson (Sabrina Bouliane); sa belle-petite-fille Rosalie; son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Réjeanne (feu Roland Royer), Régent, Murielle, Noëlla (feu Luc Lemaire); de la famille Morrisson: Michel (Sylvie Geddes), Suzanne (Marcel Binet), Judith, Patrick (Siobhan Carroll), Robert (Mario Labrie), Kathleen Légaré (Sylvain Fortin); ses filleules: Claude Charlebois, Alexia Labrie-Morrisson; son ami Guy Charlebois et sa famille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Nicole (feu Harry Gallery) et la belle-mère de feu David Morrisson. La famille remercie la Dre Carole Cyr, Martine Lamontagne inf. et Mireille Grégoire t.s. pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation l'Arche l'Étoile, Site: https://www.arche-quebec.ca/faire-un-don, Tél. : 418-527-8839. Les funérailles sont sous la direction de