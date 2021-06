LEBLOND, Denise Ferland



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 21 mai 2021 à l'âge de 84 ans, est décédée dame Denise Leblond, épouse de monsieur Roland Ferland. Elle était la fille de feu monsieur Cyrille Leblond et de feu dame Marie-Anna Renaud. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré, autrefois de Saint-Tite-des-Caps. La famille se réunira pour un moment de reconnaissance2021 auQue tous ceux et celles qui ont connu et aimé Denise aient une pensée pour elle en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial à une date connue ultérieurement sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Roland, ses enfants, ses gendres et sa belle-fille: Hélène (Yvon Couture), Claude (Manon Goulet), Johanne (Mario Dubé), Odette (Gilles Drolet), Josée (Bernard Verreault) et elle était la mère de feu François; ses petits-enfants: Pierre-Luc et Audrey Deblois, Vanessa et Samuel Ferland; ses arrière-petits-enfants: Joey, Benjamin et Camille; ses frères, sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur: Robert (feu Madeleine Giguère), Jean-Guy, sœur Madeleine pfm, Rachel (Denis Giguère), Renaud (Michèle Crépeault), Diane (feu André Bérubé), Irène et elle était la sœur de feu Laurent (feu Rosianne Duchesne), feu Mariette (feu Paul-Henri Ferland), feu Jeannine (feu Émile Laurent), feu Suzanne (feu Alex Couture) et feu Simone (feu George-André Langlois); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Ferland: Léopold (Rachel Bilodeau) et elle était la belle-sœur de feu Armand (feu Jeanne Ferland), feu Jeannette (feu Paul-Henri Lachance), feu Albert (feu Émelda Lévesque), feu Gérard (feu Bibiane Lepage), feu Marie-Ange (feu Laurent Bergeron), feu Lucien (feu Pierrette Paradis), feu Philippe (feu Gabrielle Tremblay) et feu Ernestine (feu Gérard Desbiens). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise et plus particulièrement la docteure Sophie Breton pour son attention très humaine. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8 www.coeuretavc.ca et/ou Fondation canadienne du rein, Section de Québec, 1270 chemin Ste-Foy, bureau 2142, Québec, (Québec) G1S 2M4, www.autorein.ca