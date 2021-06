MÉTIVIER, Thérèse



Au Sanatorium Bégin de Lac-Etchemin, le lundi 24 mai 2021, est décédée à l'âge de 88 ans et 11 mois, madame Thérèse Métivier, fille de feu monsieur Adélard Métivier et de feu madame Alberta Drouin. Elle demeurait à Lac-Etchemin. La famille se réunira intimement à la résidence funérairede 8h30 à 10h45.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière paroissial.Elle était la sœur de: feu Sauveur, Fernande (feu Grégoire Poulin), Jean-Noël (Dolorès Bégin), feu Monique, Germain (feu Claire Pouliot, Monique Guay), Gisèle (feu Ovide Pouliot), feu Robert, feu Yvan, feu Laurent, Jacques (Denise Nadeau), André (Diane Pouliot), feu Cécile, Gabriel (Christiane Labrecque), Michel (Suzanne Rodrigue), Daniel (Jean-Yves Gagné), feu François (Ginette Cloutier), Benoit (feu Colombe Gourde, Suzie Gendron), feu Marthe et Alain (Gabrielle Ladouceur). Elle laisse également dans le deuil les membres de l'Institut séculier Les Oblates missionnaires de Marie- Immaculée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Sanatorium Bégin de Lac-Etchemin pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.