PELLERIN, Marcel

À l'Hôpital de Montmagny, le 26 mai 2021, à l'âge de 82 ans, entouré par la présence, l'amour de son épouse et de ses filles, est décédé monsieur Marcel Pellerin, époux de dame Cécile Morneau. Il demeurait à Sainte-Perpétue de L'Islet. Il laisse dans le deuil outre son épouse Cécile, ses filles: France (Pierre-Denis Pelletier), Francyne (Arnold Thibault); ses petits-enfants: David-Alexandre (Josiane Bélanger), Guillaume, Mathieu et Marie-Soleil; sa sœur Rose (feu Antoine Miville), son beau-frère Joseph Thibault (feu Simone). Il était le frère et le beau-frère de: feu Roland, feu Donat, feu Raymond, feu Jeanne (feu Majorique Bourgault); de la famille Leblanc: feu Jeanne D'Arc (feu Roland Benoit). Sont également affectés par son départ son grand ami Jean-Louis Mercier, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et leur accompagnement. Des remerciements également au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3 ou à la fondation de l'Hôpital de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. www.jedonneenligne.org/fondationhdm.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :