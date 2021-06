GUILLEMETTE, Lionel



À la Maison d'Hélène, le 29 mai 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Lionel Guillemette. Il était le fils de feu monsieur Hector Guillemette et de feu dame Laura Turgeon. Il demeurait à Berthier-Sur-Mer. Selon ses volontés, il a été confié à lapour crémation. Il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Dave Dufour), ses petites-filles adorées: Mégane, Ariane et Juliette; ses frères et sœurs: feu Marie-Reine (Gilles Larouche), Yolande, feu Réal, Brigitte (feu Marcel Bouffard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Simon Morin ainsi que le personnel du CLSC de Montmagny et de la Maison d'Hélène pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. La direction a été confiée à la