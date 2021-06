GAMACHE, Pierre



À Rimouski, le 18 mai 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Pierre Gamache époux de madame Lynn Bélanger, demeurant à Rimouski. Originaire de Saint-Damase-des-Aulnaies, comté de L'Islet, il était le fils de feu dame Rolande Gamache et de feu monsieur Gustave Gamache. Il laisse dans le deuil ses enfants : Louis et Chantale Gamache (Vincent Plasse); ses petits-enfants : Joffrey et Léa-Mai Gamache, Raphael et Camille Plasse; ses sœurs, son frère et ses beaux-frères : Louise (Jean-Pierre Leclerc), Monique (Jean-Paul Lord), Hélène et André. Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Bélanger, ses neveux et nièces, son oncle et ses tantes, autres parents et ami(e)s. Sa famille tient à remercier les médecins et les membres du personnel du Centre hospitalier de Rimouski pour leur accompagnement, leur humanisme, la qualité de leurs soins et leur respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, via leur site : https://www.fondationchrr.com/Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.