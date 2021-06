ROBITAILLE, Denise



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 29 mai 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Denise Robitaille, épouse de monsieur Jean-Pierre Coulombe. Elle était la fille de feu dame Hilda Glode et feu monsieur Odilon Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h 30 à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Pierre; sa fille Johanne Hamel; sa petite-fille Cassandra Hamel-St-Pierre; son frère André Robitaille (Huguette Carpentier), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du département de gériâtrie de l'Hôpital Laval pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, site web: www.cancer.ca