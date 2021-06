TREMBLAY, Carol



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 27 mai 2021, est décédé monsieur Carol Tremblay, époux de dame Colombe Simard. Il était le fils de feu Simone Gaudreault et de feu Émile Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale jeudi 3 juin 2021, de 19h à 21h, le vendredi 4 juin 2021, de 11h à 13h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Jean-Éric, son frère Yvan et sa sœur Gaétane, sa nièce Nathalie Patrick ainsi que ses cousins, cousines et amis.