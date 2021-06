GRIGNON, Yvette Walsh



À l'Hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 27 mai 2021, à l'âge de 95 ans et 7 mois, est décédée madame Yvette Walsh, épouse de feu monsieur Lucien Grignon, fille de feu monsieur Joseph Walsh et de feu madame Marie-Anne Benoit. Elle demeurait à Québec.et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Madame Walsh laisse dans le deuil sa sœur Ghislaine. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Lucien (feu Biabiane Royer), feu Freddy (feu Lucille Galarneau), feu Eddy, feu Lucienne (feu Roland Sauvageau), feu Alice (feu Hormidas Piché), feu Cécile, feu Edwidge, feu Jeanne (feu Louis-Philippe Pilot), feu Paulo (feu Rachel Germain). Elle laisse également les enfants de son époux: Pierre Grignon (Nicole Legault) et Michel Grignon (Francine Grignon), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 2e étage des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca