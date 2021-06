DENIS, René



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 mai 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur René Denis, époux de feu dame Thérèse Lamontagne, fils de feu monsieur Oswald Denis et de feu dame Blanche Dubuc. Il demeurait à Québec.Monsieur Denis laisse dans le deuil sa fille Céline (Dave Nadeau) et les enfants de son conjoint: Brad et Britanny; ses frères et sœurs: Pierrette (feu Michel Drouin), feu André, feu Huguette (Bertrand Dufour), Louisette (Serge Fillion) et Roger (Francine Raymond); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise, particulièrement le Dre Myriam St-Onge, Dre Amélie Fradet, Dr Vincent Bilodeau, Dre Carole Cyr ainsi que l'équipe du 5e étage et l'équipe des soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4 ou https://fondationduchudequebec.org/